Не до санкций: почему США продолжают платить России миллиарды за обогащенный уран

Почему в Белом доме даже не заикаются о запрете на закупки российского сырья для своих АЭС, объяснил экономист Игорь Юшков.

Американские компании продолжают платить России по миллиарду долларов в год за обогащенный уран, потому что без него экономика США очень сильно пострадает. Об этом 5-tv.ru сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Россия занимает первое место в мире по обогащению урана. По производству ядерного топлива мы занимаем третье место, а на первом — американская компания Westinghouse. Но по сути, чтобы произвести ядерное топливо и обеспечить им американские АЭС, нужно купить обогащенный уран у России. И в этом плане заместить его крайне сложно», — рассказал экономист.

По его словам, санкции против российского обогащенного урана приведут к дефициту этого сырья на мировом рынке. Цена на него тут же взлетит, в результате пострадает американская же экономика. США — один из мировых лидеров по количеству атомных электростанций. Подорожание генерируемой ими электроэнергии грозит широкомасштабными последствиями.

«Если мы прекратим туда поставки, то да, конечно, американцам будет сложно. Но мы лишимся существенного дохода, поступающего госкорпорации „Росатом“. Здесь экономические соображения берут верх над стремлением ударить по США. Пока что ситуация такова», — объяснил Игорь Юшков, почему Россия не запретила экспорт своего урана на Запад.

Москва и Вашингтон сотрудничают в ядерной области десятилетиями, добавил собеседник 5-tv.ru. Эта кооперация не нарушилась даже после начала спецоперации по защите Донбасса и резкого ухудшения отношения. Однако со временем санкции могут распространиться и на эту область.

«Ситуация будет скорее ужесточаться. Американцы будут стараться найти альтернативных поставщиков обогащенного урана, чтобы снизить зависимость от России. В итоге вполне возможно, что будут определенные санкции. Возможно, они будут в виде попытки создать некий аналог потолка цен на нефть — чтобы Россия продолжала поставлять обогащенный уран на мировой рынок, но перестала на этом зарабатывать», — подытожил эксперт.

О закупках американскими компаниями российского обогащенного урана 15 июня сообщила газета The New York Times. По ее данным, США тратят на сырье по миллиарду долларов в год. Журналисты назвали такую ситуацию зависимостью от России.

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