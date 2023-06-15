Европейский Центробанк повысил базовую ставку до 4% годовых

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 23 0

Показатель увеличен на 25 базисных пунктов.

Европейский Центробанк повысил базовую ставку до 4% годовых

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

Читайте нас в: Дзен Новости

Европейский Центральный банк повысил базовую ставку с 3,75 до 4% годовых. Таким образом, показатель был увеличен на 25 базисных пунктов. Такое решение принял совет управляющих ЕЦБ.

«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут повышены до 4%, 4,25% и 3,5% соответственно с 21 июня 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. По информации регулятора, текущие темпы прироста цен продолжают увеличиваться.

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

16:04
НМГ и «Ростелеком» закрыли сделку по объединению видеосервисов
15:59
«Своих?» — Песков про цель ВСУ уничтожить максимальное количество мобилизованных
15:54
Песков заявил, что Подоляк вряд ли знает о начале контрнаступления ВСУ
15:48
«Бороться, но не запрещать»: что будет с электросамокатами в Москве
15:45
В Санкт-Петербурге столкнулись Maybach и Lada Kalina, есть пострадавшие
15:44
Банк «РОССИЯ» выкупил часть кредитного портфеля ФРП

Сейчас читают

Похороны Берлускони: крупнейший политический панегирик за последние десятилетия
Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина
«Быстрый эффект восстановления»: как «стереть» с лица десять лет
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео