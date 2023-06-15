Россия и Алжир подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве

Российский лидер Владимир Путин и алжирский президент Абдельмаджид Теббун по итогам встречи подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран.

Так, страны будут сотрудничать в сферах исследования и использования космического пространства, массовых коммуникаций, культуры и экологии.

На переговорах Путин отметил, что отношения с Алжиром имеют особое значение для России и носят стратегический характер. Российский президент также добавил, что переговоры, состоявшиеся в Москве, прошли в деловом ключе и были продуктивными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин провел переговоры с Абдельмаджидом Теббуном.