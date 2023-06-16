«Важно найти момент»: психолог объяснил, как рассказать об измене близкого

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Полина Долгова
Полина Долгова 25 0

Психолог-сексолог Орлов: рассказать подруге об измене ее мужа допустимо только с позиции поддержки

«Важно найти момент»: психолог объяснил, как рассказать об измене близкого

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Важно предоставить объективные доказательства.

О неверности следует оповестить только в исключительных случаях — если есть уверенность в том, что человек, которому изменяют, хочет знать правду и готов к такой информации. Об этом изданию Газета.ру рассказал психолог-сексолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Антон Орлов.

«Важно найти момент, когда ваш друг (подруга) будет готов (а) к серьезному разговору», — отмечает эксперт.

Для такой беседы необходимо выбрать спокойное и приватное место, чтобы обеспечить комфорт и конфиденциальность. Важно держать в голове, что здесь нужно быть поддержкой, а не судьей и уж тем более исполнителем наказания.

«Ответственность за принятие решения и дальнейшие действия должна лежать на самом друге, а не на вас», — говорит Орлов.

Психолог подчеркнул, что очень важно предоставить объективные доказательства — это поможет близкому человеку лучше понять ситуацию и принять осознанное решение.

После того, как информация озвучена, выразите готовность поддержать. Лучшим решением будет обсуждение дальнейших шагов решения проблемы или же просто нахождение рядом, если человек в этом нуждается.

Орлов уточнил, что важно помнить, что каждая история индивидуальна, и решение о том, как преподнести информацию об измене, должно быть основано на знании и понимании взаимоотношений.

Также сексолог подчеркнул, что в таких ситуациях не исключено, что крайним останется тот, кто раскрыл правду об измене в чужой семье.

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