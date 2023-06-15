Песков опроверг информацию о разработке проекта, позволяющего дешево скупать зарубежные активы

Статья FT о якобы просьбе Кремля разработать проект, позволяющий дешево скупать зарубежные активы, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финская энергетическая компания Fortum спишет российские активы в размере 1,7 миллиарда евро. Кроме того, организация планирует деконсолидацию российской доли.