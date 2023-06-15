Песков опроверг информацию о разработке проекта, позволяющего дешево скупать зарубежные активы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 20 0

Информация об этом прежде появилась в иностранных СМИ.

Песков опроверг информацию о разработке проекта, позволяющего дешево скупать зарубежные активы

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Статья FT о якобы просьбе Кремля разработать проект, позволяющий дешево скупать зарубежные активы, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финская энергетическая компания Fortum спишет российские активы в размере 1,7 миллиарда евро. Кроме того, организация планирует деконсолидацию российской доли.

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