Огурцы, сметана, соль: какие средства домашнего ухода помогают, а какие вредят

Многие думают, что натуральные продукты не могут навредить организму. Однако это совсем не так. Какие

Многие хозяйки любят делать маски из свежих огурцов или сметаны. Однако не всегда такие косметические процедуры приносят пользу. Какие народные средства можно использовать, не нанося вред здоровью, а какие лучше не трогать. На этот вопрос ответила медицинский директор сети Esthetic Clinic Евгения Антимирова в интервью изданию «Страсти».

Эксперт отметила, что врачи рекомендуют избегать трав с активными эфирными компонентами и витаминов в неограниченном количестве, так как народные методы, несмотря на свою натуральность, далеко не всегда безобидны и безопасны.

Лед от отеков

При утренней отечности легкий массаж кубиком льда способен оказать эффективный результат и оздоровить кожу. Но есть противопоказания. Например, при любых изменениях сосудистой сетки, при куперозе или розацеа, от таких процедур стоит воздержаться. Ведь лед действует на сосуды, вызывая кратковременные спазмы.

Когда кожа восстанавливает нормальную температуру, сосуды расширяются, это может усугубить их и без того нестабильное состояние.

Огурцы от морщин

Маска из огурцов оказывает тот же косметический эффект, что и гидрогелевые патчи: на коже создается эффект пленки, то есть участок кожного покрова в этом месте не дышит и набухает за счет образования отека. Таким образом морщины разглаживаются.

Но после того, как она начинает дышать, буквально через одну или две минуты, этот чудо-эффект проходит.

Скрабы для кожи головы из морской соли

Морская соль содержит большое количество полезных минералов и йода. Но она представляет собой крупный кристалл с острыми краями, которыми можно повредить кожу головы.

Средства для роста волос из перца и горчицы

Использование масок с раздражающими или разогревающими компонентами в составе, такими как перец или горчица, усиливают кровоток и обеспечивают питание волосяных луковиц.

Такие маски представляют большую опасность при слишком высокой концентрации активных компонентов. Например, если даже немного переборщить с перцем или горчицей или наносить маску на длительное время — есть вероятность получить сильный ожог кожи головы.

Сметана от солнечных ожогов

Кисломолочные продукты не обезболивают или не заживляют кожу после долгого нахождения на солнце. Весь эффект обычно заключается в том, что продукты просто охлаждают кожу, так как хранятся в холодильнике.

Алоэ для заживления ран

Нанесение алоэ при солнечных ожогах вполне оправдано, так как гелевая форма этого растения хорошо охлаждает кожу, даже если она не из холодильника. Также в составе мази содержатся противовоспалительные компоненты, которые помогают успокоить кожу.

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