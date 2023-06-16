Штрафы за безбилетный проезд в Москве вырастут в два раза

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

В Москве 18 июня штрафы за безбилетный проезд и использование чужой соцкарты увеличиваются в два раза

Штрафы за безбилетный проезд в Москве вырастут в два раза

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Это коснется всего городского транспорта.

Штрафы за безбилетный проезд и использование чужой соцкарты в Москве вырастут с 18 июня в два раза. Об этом сообщает Дептранс.

Уточняется, что это коснется всего городского транспорта.

«Штраф за безбилетный проезд составит две тысячи рублей вместо тысячи, а штраф за неправомерное использование льготной персонифицированной карты составит четыре тысячи рублей вместо двух тысяч пятьсот», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что крайне важно не забывать оплачивать проезд, так как это очень важно для качественной работы городского транспорта Москвы. Дептранс за счет оплаченных поездок обновляет транспортный парк, ставит современные остановки и повышает комфорт на всем маршруте. Более того, оплаченный проезд — это страховка пассажира в случае ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на нескольких станциях БКЛ в Москве заработала пилотная сеть 5G.

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