В Киеве произошла серия взрывов, сработали системы ПВО
На всей территории страны объявлена воздушная тревога.
На территории Киева прогремели взрывы. В городе работают системы противовоздушной обороны. После сообщений очевидцев факт происходящего подтвердили в Киевской городской военной администрации.
В ведомстве сообщили, что в украинской столице и ее окрестностях сработали системы ПВО. Об этом пресс-служба администрации написала в своем официальном Telegram-канале.
Украинские СМИ также подтвердили, что в городе прогремели взрывы. Воздушная тревога была объявлена не только в городе и области. Сигнал тревоги прозвучал на всей территории Незалежной.
В Минобороны РФ об ударах по объектам украинской инфраструктуры не сообщали.
Вооруженные силы РФ с 10 октября начали регулярно наносить удары по критическим объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. Глава государства Владимир Путин назвал действия российской армии ответными мерам на теракты, которые Украина совершила в России, в частности на Крымском мосту.
Ранее 5-писал, что глава Крыма заявил о массированной атаке беспилотников на полуостров.
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