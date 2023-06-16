В Киеве произошла серия взрывов, сработали системы ПВО

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

В Киеве произошла серия взрывов, сработали системы ПВО

Читайте нас в: Дзен Новости

На территории Киева прогремели взрывы. В городе работают системы противовоздушной обороны. После сообщений очевидцев факт происходящего подтвердили в Киевской городской военной администрации.

В ведомстве сообщили, что в украинской столице и ее окрестностях сработали системы ПВО. Об этом пресс-служба администрации написала в своем официальном Telegram-канале.

Украинские СМИ также подтвердили, что в городе прогремели взрывы. Воздушная тревога была объявлена не только в городе и области. Сигнал тревоги прозвучал на всей территории Незалежной.

В Минобороны РФ об ударах по объектам украинской инфраструктуры не сообщали.

Вооруженные силы РФ с 10 октября начали регулярно наносить удары по критическим объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. Глава государства Владимир Путин назвал действия российской армии ответными мерам на теракты, которые Украина совершила в России, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-писал, что глава Крыма заявил о массированной атаке беспилотников на полуостров.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июня

Последние новости

11:58
В Киеве произошла серия взрывов, сработали системы ПВО
11:54
Захарова назвала форум в Давосе «междусобойчиком» для «золотого миллиарда»
11:53
Штрафы за безбилетный проезд в Москве вырастут в два раза
11:45
«До суровой зимы»: в США объяснили, почему Киев все же начал наступление
11:40
«Не готов был»: у Дмитрия Колдуна во время выступления случился конфуз
11:37
«Неблагодарные»: британцы жестко ответили украинским беженцам

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Не до санкций: почему США продолжают платить России миллиарды за обогащенный уран
«Хайп — штука опасная»: как стать знаменитым без «грязных» методов
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео