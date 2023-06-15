Глава Крыма заявил о массированной атаке беспилотников на полуостров

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 90 0

Глава Крыма Аксенов: за ночь были сбиты или заглушены девять беспилотников

Глава Крыма заявил о массированной атаке беспилотников на полуостров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За ночь и утро над полуостровом заметили девять дронов. Часть из них сбили, часть — заглушили.

Крым подвергся массированной атаке беспилотников ночью и утром 15 июня. Об этом сообщил глава российской республики Сергей Аксенов.

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три — заглушено и посажено средствами РЭБ», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов добавил, что один беспилотник взорвался — это произошло в селе Докучаево Красногвардейского района республики. Никто не погиб, только выбило стекла в нескольких домах. Экстренные службы работают на месте.

Как уточняет ТАСС, село Докучаево расположено в 40 километрах от Симферополя. А Красногвардейский район находится в центре полуострова.

Последняя массированная атака беспилотников на Крым произошла в ночь на 4 июня. Тогда сбили пять аппаратов и заглушили еще четыре. Один дрон упал в Джанкое — никто не погиб, просто выбило стекла.

В последнее время в Крыму все чаще отражают атаки украинских беспилотников. В качестве целей боевики ВСУ выбирают гражданские объекты, а также силы Черноморского флота.

Прилетают дроны и в другие регионы России. Ранее 5-tv.ru сообщал о падении беспилотника в Калужской области. Рассказывая о происшествии, очевидец признался, что от взрыва подпрыгнул на кровати.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
13 июн
Путин допустил создание санитарной зоны на Украине для борьбы с беспилотниками
9 июн
В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы
9 июн
В Белгороде на офисное здание упал беспилотник
9 июн
Очевидица рассказала о падении беспилотника в Воронеже: «Была дырка в доме»
9 июн
В Воронеже ввели режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника
9 июн
СК возбудил уголовное дело после падения беспилотника в Воронеже
9 июн
Гусев: в момент попадания БПЛА в дом Воронежа в помещении никого не было
9 июн
Момент столкновения беспилотника с жилым домом в Воронеже попал на видео
9 июн
«Киевский режим продолжает атаки»: Песков о падении БПЛА в Воронеже
9 июн
Полет врезавшегося в дом в Воронеже беспилотника сняли на видео
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

9:58
Вице-президент VK раскрыла секреты взаимодействия крупного и малого бизнеса
9:58
Скандалы не утихают: почему наследство Градского до сих пор не могут поделить
9:55
В Приморье подростки зверски убили собаку
9:42
Почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС
9:35
Легенды уходят рано: умер хоккеист Дмитрий Тарасов
9:27
Без присмотра: как уберечь детей от гибели на воде

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
Не встает с постели: Гурцкая ушла в депрессию после смерти мужа
Бегите за лотерейным билетом: как найти на руке редкий знак удачи
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео