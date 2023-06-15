Глава Крыма заявил о массированной атаке беспилотников на полуостров

Глава Крыма Аксенов: за ночь были сбиты или заглушены девять беспилотников
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
За ночь и утро над полуостровом заметили девять дронов. Часть из них сбили, часть — заглушили.
Крым подвергся массированной атаке беспилотников ночью и утром 15 июня. Об этом сообщил глава российской республики Сергей Аксенов.
«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три — заглушено и посажено средствами РЭБ», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Сергей Аксенов добавил, что один беспилотник взорвался — это произошло в селе Докучаево Красногвардейского района республики. Никто не погиб, только выбило стекла в нескольких домах. Экстренные службы работают на месте.
Как уточняет ТАСС, село Докучаево расположено в 40 километрах от Симферополя. А Красногвардейский район находится в центре полуострова.
Последняя массированная атака беспилотников на Крым произошла в ночь на 4 июня. Тогда сбили пять аппаратов и заглушили еще четыре. Один дрон упал в Джанкое — никто не погиб, просто выбило стекла.
В последнее время в Крыму все чаще отражают атаки украинских беспилотников. В качестве целей боевики ВСУ выбирают гражданские объекты, а также силы Черноморского флота.
Прилетают дроны и в другие регионы России. Ранее 5-tv.ru сообщал о падении беспилотника в Калужской области. Рассказывая о происшествии, очевидец признался, что от взрыва подпрыгнул на кровати.
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