Путин: надо изменить нормы поддержки родителей детей-инвалидов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 46 0

Путин поручил распространить пособие по уходу за ребенком-инвалидом на частично занятых

Путин: надо изменить нормы поддержки родителей детей-инвалидов

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Глава государства призвал, как можно скорее принять соответствующие меры.

Президент России Владимир Путин Путин предложил закрепить в законе понятие частичная занятость для того, чтобы родители могли ухаживать за детьми-инвалидами. Об этом он заявил в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме.

В частности, он предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя и закрепить это понятие в законе.

«Предлагаю поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Сегодня они также имеют право на пособие, только если не работают, не имеют никакого иного источника дохода, даже при желании подработать нельзя этого сделать — тогда потеряешь пособие. И нужно, безусловно, снять эти ограничения, а именно сохранить пособие по уходу при частичной занятости таких граждан, а чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие частичная занятость в законе. Я прошу парламент как можно быстрее принять соответствующие нормы», — заявил Путин.

ПМЭФ традиционно проходит в июне, уже в 26-й раз. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву. Деловая программа форума завершится 17 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие изменения в пособиях и соцвыплатах были в России с февраля.

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Путин: надо изменить нормы поддержки родителей детей-инвалидов

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