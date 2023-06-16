Боятся США? Почему арабский мир стал так быстро принимать стратегические решения

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Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Профессор Евстафьев: арабский мир не хочет быть жертвой новой геополитической комбинации США

Боятся США? Почему арабский мир стал так быстро принимать стратегические решения

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Вашингтону вполне под силу спровоцировать острые конфликты, которые совсем не нужны Саудовской Аравии.

Деструктивная политика США вынудила страны Арабского мира прийти к важным стратегическим решениям. Об этом заявил политолог-американист Дмитрий Евстафьев в беседе с ИА SM-News.

По его словам, в арабском мире всегда медленно принимались решения, но за последние полгода это вдруг изменилось. Сближение с Китаем, примирение с Ираном при посредничестве Китая и России, возвращение Сирии в Лигу арабских государств и многое другое, что можно отнести к фундаментальным решениям государства.

«По большому счету, крупнейшая, подчеркну, индустриальная экономика арабского мира подает заявку в БРИКС», — отметил Евстафьев.

По его мнению, важные решения принимают так быстро, потому что никакие арабские элиты больше не могут ждать и откладывать. Страны арабского мира не хотят стать жертвой геополитической комбинации США. В районе Юга Аравийского полуострова Вашингтон может спровоцировать острые конфликты, а там находятся два важнейших коридора — из Персидского залива и Красного моря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, разорвет ли Саудовская Аравия отношения с США и при каких условия.

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