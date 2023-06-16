Инструкция по применению: как найти своего спутника жизни после 30 лет

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Полина Долгова
Полина Долгова 29 0

Нейропсихолог Кушалиева: женщине за 30 не стоит стесняться флиртовать

Инструкция по применению: как найти своего спутника жизни после 30 лет

Фото: www.globallookpress.com / photorevolution

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Обычно к этому возрасту дамы знают, какого мужчину хотят видеть рядом с собой, но боятся сделать первые шаги. Как избавиться от страхов?

Новые знакомства в юности вызывают преимущественно положительные эмоции. Все кажется простым и понятным. Но после 30 отношение к жизни меняется. С возрастом грезы о принце на белом коне улетучиваются. В зрелости люди уже имеют определенный багаж опыта в отношениях, и не всегда приятный. Из-за этого возникают новые страхи: сделать неверный выбор или выглядеть глупо перед новым кавалером. Как справиться с сомнениями и психологическими барьерами, здание «Страсти» узнало у нейропсихолога Бибигуль Кушалиевой.

По мнению специалиста, такие женщины порой ведут себя инфантильно и активно молодятся: наносят яркий макияж, одеваются как школьницы, отчаянно флиртуют. Эксперт отмечает — для знакомства с интересным мужчиной после 30 лет не обязательно кидаться в крайности и вести себя как подросток.

«Попробуйте найти золотую середину. И ваши шансы завести серьезный роман увеличатся в два раза», — говорит Кушилиева.

По словам нейропсихолога, со стороны такой страх выглядит нелепо и живет только у нас в голове.

«Когда улыбнуться симпатичному мужчине в магазине кажется настоящим преступлением и уделом малолетних особ», — приводит пример эксперт.

Многие представительницы прекрасного пола боятся показаться несерьезными и глупыми, или же даже получить отказ. Они торопятся убежать из поля зрения потенциального партнера.

«Однако данный возраст можно по праву назвать счастливым», — утверждает Кушалиева.

Она объяснила это тем, что после 30 лет дамы уже приходят к пониманию, какой мужчина должен быть рядом. Поэтому у них есть полное право улыбнуться или заговорить первой, не испытывая никого стеснения. Кушалиева считает, что не надо бояться искренне выражать свою симпатию первой.

«Вы достигли того счастливого возраста, когда можете общаться, не мямля, не краснея и не притворяясь кем-то другим, и это здорово», — считает эксперт.

Однако здесь есть и обратная сторона. Бывают такие женщины, которые готовы затащить любого под венец. Но не стоит забывать, что представители сильного пола прекрасно чувствуют, когда они — это «последний вагон».

«Прежде чем бежать под венец, проанализируйте свои душевные потребности и оцените, насколько избранник отвечает им», — отметила Кушалиева.

Специалист утверждает, мнение о том, что к 30 всех хороших мужчин давно расхватали — миф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог объяснил, как рассказать об измене близкого.

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