Любовь Успенская выбрала для себя новую песню на конкурсе «АвторА!»

Королева русского шансона представила публике финальную версию композиции «Дорогами».

Певица Любовь Успенская выбрала для своего репертуара новую песню на международном конкурсе русской песни «АвторА!» Артистка впервые исполнила композицию «Дорогами» для широкой публики. Автором стихов и музыки для очередного хита королевы шансона стала Ольга Требенькова из Петербурга. Это история о тупике, в который может завести влюбленное сердце его большое чувство.

Успенская умеет заинтересовать публику своим творчеством — среди фанатов люди всех возрастных категорий. Артистка на протяжении многих лет любима и востребована зрителем, ее песни поют и на светских вечерах, и в караоке, и в многотысячных концертных залах. Звезда очень требовательна к своему материалу, поэтому случайных композиций в нем нет. Находка «Дорогами» на конкурсе «АвторА!» — определенно удача для исполнительницы.

Ольга Тебенькова прислала свое творение на питчинг конкурса, в составе жюри которого была Любовь Успенская. Певица ни секунды не сомневалась, что эта песня должна быть в ее репертуаре, решение было принято моментально. Композиция «Дорогами» уже прозвучала на гала-концерте «АвторА!», она также выпущена на всех основных стриминговых платформах. Официальный релиз песни на площадках состоялся сегодня, 16 июня.

Конкурс «АвторА!» запустил продюсер Игорь Матвиенко в 2022 году, проект поддерживает Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ). Он стал одним из лучших способов для авторов и артистов найти друг друга, продвинуть еще не признанные публикой таланты. Свои хиты на этой площадке уже нашли исполнители SHAMAN («Самый русский хит»), Юлианна Караулова («Сильная») и другие.

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