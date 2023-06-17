В центре Белгорода горит жилая многоэтажка — видео с места

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 918 0

В центре Белгорода загорелся жилой многоквартирный дом

Фото, видео: 5-tv.ru

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На месте работают экстренные службы.

В центре Белгорода вспыхнул сильный пожар в жилом многоквартирном доме на Свято-Троицком бульваре. Кадрами с места делится корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

«В жилом доме горит мансардный этаж. На месте работают пожарные расчеты», — сообщает корреспондент.

В это время во дворе отодвигают припаркованные машины, которые мешают проезду пожарным расчетам. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщал 5-tv.ru, накануне ночью на территории склада для хранения пуха вспыхнул сильный пожар на площади две тысячи квадратных метров.

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