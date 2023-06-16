В Курске горит склад для хранения пуха — видео с места
В Курске горит склад для хранения пуха
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; МЧС РФ; 5-tv.ru
Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.
На территории склада для хранения пуха вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, сообщили в МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило в оперативную службу в 02:29. В тушении задействовано более 40 человек и десяти единиц техники. По последним данным, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.
Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Несколько дней назад крупный пожар произошел в Казани. Возгорание началось в одной из квартир жилого дома, после огонь охватил крышу пятиэтажки. Из здания самостоятельно выбрали более 100 человек. Как рассказывал 5-tv.ru, пожарные также спасли из огненной ловушки двух маломобильных жильцов. По последним данным, пострадавших не было.
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