Анфиса Чехова пострадала на отдыхе в Турции: «Он почернел»

Вместо лечения знаменитость предпочла посоветоваться с подписчиками относительно тяжести травмы.

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о травме, полученной во время отдыха в Турции. Она призналась, что боль не проходит, но не пошла на консультацию к доктору. Вместо этого звезда решила провести диагностику с помощью подписчиков в социальных сетях. В личном блоге опубликовала фото посиневшего пальца ноги и прикрепила к нему голосование — ушиб, мол, это или перелом?

«Вчера я неожиданным образом очень сильно ударилась пальцем. Либо ударила, либо сломала, потому что сегодня он почернел, посинел. Теперь больновато ходить. Но это не останавливает мой прекрасный отдых», — сообщила Чехова.

Теледива проводит время на курорте вместе с сыном Соломоном и мамой. Мальчику 11 лет, он родился в браке знаменитости с актером Гурамом Баблишвили. Ребенок, судя по жалобам Чеховой, скучает в отпуске. Во-первых, он боится заходить в воду на пляже, так как наслышан о трагедиях с акулами. А еще ему не всегда удается найти компанию ровесников для совместных игр. Мама и сын ссорятся, но продолжают отдых в режиме «переменной облачности».

Чехова относится к числу звезд, активно рассказывающих о своей жизни поклонникам. В личном блоге она делится впечатлениями, обсуждает отношения с Соломоном и мужчинами, а с тех пор как стала продвигать собственный курс похудения — мотивационными монологами и опытом преодоления разного рода проблем. И ничто не отвлекает селебрити от курса. Даже сломанный (возможно) палец. Фанаты настоятельно рекомендуют ведущей все же пройти обследование.

Не секрет, что в браке Чехова пережила неверность мужа. Одной из главных причин развода стали разные взгляды супругов на жизнь и интересы. По словам знаменитости, расставание было неизбежным, к бывшему мужу она не имеет претензий. Актер часто навещает сына. Мальчик, в свою очередь, несколько раз в год бывает на родине папы в Тбилиси.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили вновь появились вместе на публике.