Байдена пригласили на лечение в Крым

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Алексей Панков
Алексей Панков 31 0

Депутат Михаил Шеремет позвал главу США Джо Байдена на лечение в Крым

Байдена пригласили на лечение в Крым

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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Михаил Шеремет отметил, что у президента США может быть хроническое недомогание.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет пригласил Байдена на лечение в Крым. Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что администрация президента США издевается над Байденом. Шеремет в шутку отметил, что жители России волнуются за здоровье американского лидера.

«Мы за него серьезно переживаем. Уверен, что накопившаяся в нем агрессия связана с хроническим недомоганием, которое ярко отражается на экранах телевизоров, как бы это не пытались заштриховать американские пропагандисты. Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться», — отметил депутат.

Шеремет добавил, что в Крыму очень чистый воздух. К тому же на полуострове одни из лучших врачей в России и современное оборудование.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден изрядно смутил публику репликой из гимна Великобритании. Во время выступления американский лидер произнес: «Боже, храни королеву».

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