Задержан подозреваемый в столкновении двух танкеров на реке Лена

Следствие предъявило задержанному обвинение по двум статьям уголовного кодекса.

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в столкновении двух танкеров на реке Лене в Иркутской области.

Задержанному уже предъявлено обвинение по статьям «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, 12 июня в акватории реки Лена в районе поселка Алексеевск помощник капитана танкера «Ерофей Хабаров», управляя судном, совершил столкновение со стоящим на рейде танкером ТР-901. В результате была повреждена цистерна, из которой в акваторию Лены вытек бензин. Крупный ущерб нанесен собственникам танкера «Ерофей Хабаров» и груза. Кроме того, создана угроза причинения существенного вреда окружающей среде.

Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев 13 июня заявил, что ЧП случилось из-за нарушений правил судовождения. Медицинское освидетельствование показало, что в момент происшествия капитан находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому танкером управлял его неопытный помощник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киренском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в реку Лена после столкновения танкеров.