Внук Льва Троцкого Всеволод Волков умер в Мексике

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 34 0

В Мехико в возрасте 97 лет умер внук Льва Троцкого Всеволод Волков

Внук Льва Троцкого Всеволод Волков умер в Мексике

Фото: © РИА Новости / Юрий Николаев

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Наследнику революционера было 97 лет.

Внук российского революционера Льва Троцкого Всеволод Волков (он же Эстебан Волков Бронштейн) скончался в мексиканской столице Мехико 17 июня. Ему было 97 лет, он был последним свидетелем убийства знаменитого политического деятеля. О кончине Волкова сообщили представители местного Левого социалистического движения на официальном сайте.

«В возрасте 97 лет умер внук Льва Троцкого, который сопровождал русского революционера в последние годы его жизни, самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей», — сказано в публикации.

Волков родился в Советском Союзе 7 марта 1926 года, его матерью была Зинаида Волкова, дочь Троцкого от первой жены Александры Соколовской. Его отец Платон Волков был расстрелян за оппозиционную деятельность, а мать была лишена советского гражданства и в состоянии глубокой депрессии покончила с собой. Некоторое время Всеволод Платонович жил со своим дядей Львом Седовым в Париже. В 1938 году тот умер в больнице после операции. Существует версия, что и эта смерть была неслучайной.

Троцкий привез внука в Мексику в 1939-м. В 1940 году Волков стал свидетелем двух покушений на дедушку, в первом он пострадал сам, ранение оказалось легким. Три месяца спустя произошло еще одно покушение, в результате которого Троцкий скончался, наследник в это время был в доме. И остался в нем до 1970-х годов. В Мексике он называл себя Эстебаном. Стал химиком, работал в фармацевтической промышленности, участвовал в местном социалистическом движении. В 1990 году он открыл Дом-музей Троцкого, который возглавлял до своей смерти.

Волков был женат на модельере Пальмире Фернандес, она умерла в 1997 году. В браке родились четыре дочери — писатель Вероника Волкова, Нора Долорес Волкова, она переехала в США и занималась исследованиями в сфере наркозависимости, близнецы Наталья и Патриция. Первая работала помощником директора Национального института статистики и географии Мексики, вторая стала врачом, специализировалась на проблемах СПИДа.

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