Поработать в шестидневку: как россияне будут отдыхать на майские в 2024 году

Минтруд наметил планы по отдыху на будущий год.

В следующем мае россиян ждут длинные выходные — Минтруд наметил планы по отдыху на будущий год. Первое мая будем отмечать четыре дня: праздник выпадает на среду, но к нему добавят еще два дня, понедельник и вторник сделают выходными, плюс воскресенье — 28 апреля.

Но для этого придется потрудиться неделю в шестидневку. При этом новогодние каникулы не пострадают: дни с 1 по 8 января так и останутся нерабочими. По три дня будем отдыхать в марте и феврале — День защитника Отечества и Международный женский день выпадают на пятницу.