Поработать в шестидневку: как россияне будут отдыхать на майские в 2024 году

Эфирная новость 45 0

Опубликован график отдыха россиян на майские праздники в 2024 году

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

Минтруд наметил планы по отдыху на будущий год.

В следующем мае россиян ждут длинные выходные — Минтруд наметил планы по отдыху на будущий год. Первое мая будем отмечать четыре дня: праздник выпадает на среду, но к нему добавят еще два дня, понедельник и вторник сделают выходными, плюс воскресенье — 28 апреля.

Но для этого придется потрудиться неделю в шестидневку. При этом новогодние каникулы не пострадают: дни с 1 по 8 января так и останутся нерабочими. По три дня будем отдыхать в марте и феврале — День защитника Отечества и Международный женский день выпадают на пятницу.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.65
-0.31 91.63
0.66
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

Последние новости

16:22
«Я многим отказываю»: Долина задумалась о дуэте с Карнавал после примирения
16:21
Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня
16:08
В Волге нашли тело брата российского музыканта, утонувшего ранней весной
16:03
Мэрия Одессы сообщила об обнаружении холеровидного вибриона в морской воде
15:57
Правозащитная группа «Агора»* признана нежелательной в России
15:56
Участники СВО смогут поступать в российские вузы в рамках отдельной квоты

Сейчас читают

«Хочу умереть во сне»: 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна
The Times: в Польше готовят белорусов для свержения Лукашенко
У него на это пять причин: что толкает мужчину на измену
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео