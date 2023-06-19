«Ценит диалог»: Путин подвел итоги встречи с военкорами

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 29 0

Песков: Путин ценит диалог с военкорами и будет его продолжать

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Будет ли президент продолжать проводить аналогичные беседы?

Президент России Владимир Путин недавно пообщался с военкорами. Это не первая встреча российского лидера с журналистами, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это не первая встреча Путина с военкорами, у него многие источники получения информации. Один из них — диалог с военкорами. Во время встречи была и закрытая часть. Президент ценит диалог с военкорами и будет его продолжать», — рассказал представитель Кремля.

Ранее 5-tvru сообщал, что откровенный и честный разговор президента с военкорами был не только о целях и задачах спецоперации, о простых фронтовых буднях и о том, как наша страна будет жить дальше.

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