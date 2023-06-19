В России сделают нерабочим днем 31 декабря в 2024 году
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Граждане смогут отдохнуть перед празднованием Нового года.
Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин
В России в следующем году нерабочим днем станет 31 декабря. Это следует из проекта постановления Минтруда о выходных днях в 2024 году.
«Будем отдыхать с 1 по 8 января 2024 года (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года)», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в честь Праздника весны и труда в 2024 году россияне смогут отдохнуть целых четыре дня.
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