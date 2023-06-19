Стало известно, сколько выходных будет у россиян на Первомай в 2024-м

На Первомай-2024 россияне будут отдыхать четыре дня подряд вместо одного
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
При этом новогодние каникулы не пострадают. Они будут полноценными, с выходом на работу 8 января.
В честь Праздника весны и труда в 2024 году россияне смогут отдохнуть целых четыре дня. Об этом «Известиям» на ПМЭФ-2023 сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Так, 1 мая в следующем году выпадает на среду. При этом, согласно проекту постановления, которым устанавливается график праздничных дней, два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных — одного с 27 апреля, а второй хотят "позаимствовать" у ноябрьских праздников. Тогда первые майские каникулы начнутся уже 28 апреля, а закончатся 2 мая.
«У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо. Сейчас пытаемся это сделать», — сказал Котяков.
Но новогодние каникулы на радость россиян не пострадают. Тогда жители страны будут отдыхать до 8 января включительно. А на День защитника Отечества и Международный женский день выходных будет по три, так как оба праздника выпадут на пятницу.
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