Стало известно, сколько выходных будет у россиян на Первомай в 2024-м

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 102 0

На Первомай-2024 россияне будут отдыхать четыре дня подряд вместо одного

Стало известно, сколько выходных будет у россиян на Первомай в 2024-м

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ПМЭФ 2023

При этом новогодние каникулы не пострадают. Они будут полноценными, с выходом на работу 8 января.

В честь Праздника весны и труда в 2024 году россияне смогут отдохнуть целых четыре дня. Об этом «Известиям» на ПМЭФ-2023 сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Так, 1 мая в следующем году выпадает на среду. При этом, согласно проекту постановления, которым устанавливается график праздничных дней, два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных — одного с 27 апреля, а второй хотят "позаимствовать" у ноябрьских праздников. Тогда первые майские каникулы начнутся уже 28 апреля, а закончатся 2 мая.

«У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо. Сейчас пытаемся это сделать», — сказал Котяков.

Но новогодние каникулы на радость россиян не пострадают. Тогда жители страны будут отдыхать до 8 января включительно. А на День защитника Отечества и Международный женский день выходных будет по три, так как оба праздника выпадут на пятницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой древесный уголь выбрать и не испортить шашлык.

Тема:
ПМЭФ 2023
18 июн
Разворот на Восток и глобальный Юг: чем уникален ПМЭФ в 2023 году
18 июн
Экономика России стала похожа на спорткар: главные итоги ПМЭФ-2023
18 июн
Уничтожают и спасают: ПМЭФ доказал небывалое развитие России в сфере беспилотников
18 июн
Личность мирового масштаба: Путин рассказал, каким был Берлускони
18 июн
С Россией придется считаться: главные тезисы Путина на пленарном заседании ПМЭФ
17 июн
В VK рассказали о стратегии построения отношений бизнеса с вузами
17 июн
VК: в России появились новые профессии
17 июн
VK ежегодно подготавливает тысячи человек по образовательным проектам
17 июн
Минцифры рассматривает запрет параллельного ввоза мобильных Samsung
17 июн
Во время ПМЭФ подписали более 900 контрактов почти на четыре триллиона рублей
+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
83.65
-0.31 91.63
0.66
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

Последние новости

8:41
Семь человек пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
8:39
Жуткие кадры 18+: водителя раздавил собственный автомобиль в Иркутске
8:23
Провальное контрнаступление: мировая пресса вынесла вердикт ВСУ
8:06
Пьяный украинец избил ногами женщину и ее друга в Чехии за отказ дать сигарету
7:48
Автоугонщики устроили крупный лесной пожар в Ленобласти
7:36
Страшные ливни обрушились на Северную Осетию: как ликвидируют последствия

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
Не приходя в сознание: Кива раскрыл подробности смерти главы ГУР Украины Буданова
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео