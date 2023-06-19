Количество ядовитых веществ поражает: какие бутылки опаснее для здоровья

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 48 0

Эмалированные бутылки назвали самыми вредными для человека

Количество ядовитых веществ поражает: какие бутылки опаснее для здоровья

Фото: www.globallookpress.com / Bodo Schackow

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Ученые провели опыты и выяснили, насколько опасны эмалированные емкости.

Исследователи из Университета Плимута в Великобритании выяснили, что стеклянная бутылка для алкоголя может иметь в своем составе вредные металлы. Ученые проанализировали тары 50-750 миллилитров, которые были куплены в период с 2017 до 2018 годы.

В результате специалисты выяснили, что из 89 образцов 76 содержали свинец, а 55 — кадмий, также в бутылках нашли хром. Но все перечисленные химические элементы содержались в малых количествах, поэтому они оказались безвредны для здоровья человека и экологии. Про результаты исследования рассказал портал Gismeteo

А вот эмалированные бутылки оказались куда опаснее своих стеклянных собратьев. На один миллион они могут включать до 20 тысяч частиц кадмия и 80 тысяч свинца: предельно допустимый уровень составляет лишь 90 частиц на один миллион.

Ученые провели опыты на мусорном полигоне. Во время эксперимента с имитацией дождя специалисты выяснили, что вредные вещества поступают в окружающую среду из эмалированных бутылок, превышая норму скорости, которая установлена законодательством.

Геохимик и эколог Эндрю Тернер рассказал, что количество ядовитых веществ, которые используются в повседневных предметах, просто поражает. Он считает, что все их можно заменить более безопасными аналогами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диетолог рассказала о самых вредных для сердца алкогольных напитках.

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