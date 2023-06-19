Нарышкин сообщил об отказе сотен украинских дипломатов возвращаться на родину

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 188 0

Нарышкин: сотни дипломатов МИД Украины не доверяют властям и не хотят возвращаться домой

Нарышкин сообщил об отказе сотен украинских дипломатов возвращаться на родину

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Даже националистически настроенные чиновники все меньше верят в победу киевского режима.

Число отказывающихся поддерживать киевский режим украинских чиновников и дипломатов увеличивается. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете».

«Далеко не все представители украинского истеблишмента и госаппарата готовы, как говорится, „восславлять царствие Чумы“ и участвовать в уничтожении собственного государства», — сказал он.

По словам Нарышкина, многие украинские руководители не видят будущего для страны при нынешней политике и предпочитают покинуть Украину. Такие настроения характерны и для сотрудников МИД, которые более других осведомлены о реальных перспективах своей родины при режиме Зеленского.

Как отметил Нарышкин, сотни сотрудников украинских дипведомств сейчас отказываются возвращаться в Незалежную по окончании командировок. Причем в их числе даже убежденные националисты, которые все меньше верят в победу Киева.

Депрессивные настроения охватывают и западных сторонников Киева, добавил Нарышкин. По его словам, многие военные аналитики кулуарно начали сомневаться в успехе украинского наступления, признавая его несостоятельным и неэффективным, а его задачи — недостижимыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США указали на неминуемый провал наступления ВСУ из-за «зашкаливающих» потерь.

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