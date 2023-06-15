В США указали на неминуемый провал наступления ВСУ из-за потерь: «Просто зашкаливает»
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что потери ВСУ в начале контрнаступления составили десять к одному
Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak
Киевский режим давно готовился к этой операции, собирал военную технику, как говорится, с миру по нитке. Но сейчас стало понятно, что бесполезно.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери на поле боя — их наступление близко к провалу. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.
«Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожается. Что касается солдат, то уровень потерь сейчас — просто зашкаливает. По моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному», — отметил он.
Как добавил эксперт, неудачи боевиков связаны с нехваткой воздушной поддержки, которая могла бы обеспечить защиту для пехоты и танковых соединений. Помимо этого у ВСУ нет нужного количества мобильной артиллерии и комплексов противовоздушной обороны (ПВО) для подобного рода атак.
Как сообщил до этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, ВСУ не удалось продвинуться ни на шаг на этом участке при наступлении. Все попытки моментально пресекаются российскими бойцами.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое загадочное послание погибший финский наемник оставил журналисту.
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