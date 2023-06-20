«Умер, что ли?!» — Муцениеце привела в ужас подписчиков снимком с Якубовичем

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 421 0

Муцениеце выложила фото с Якубовичем и спровоцировала слух о его смерти

«Умер, что ли?!» — Муцениеце привела в ужас подписчиков снимком с Якубовичем

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Поклонники актрисы неправильно поняли ее фото с легендарным телеведущим.

Поклонники Агаты Муцениеце изрядно перепугались, зайдя на ее страницу в соцсети. Причиной их ужаса стало вполне безобидное и милое фото, на котором актриса запечатлена с телеведущим, народным артистом РФ Леонидом Якубовичем.

«Я просто оставлю это здесь! Легенда!» — подписала снимок Муцениеце.

Фото: Instagram* / agataagata

По всей видимости, актриса опубликовала фото в знак уважения к бессменному на протяжении многих лет ведущему телеигры «Поле чудес». Однако подписчики неправильно истолковали ее посыл, решив, что этим кадром Муцениеце прощается со знаменитым коллегой.

«А что, он умер?»;

«Так выглядит, как будто — все»;

«Ох, я тоже испугалась»;

«Господи, я думала, умер»;

«Умер, что ли?!»;

«Блин, я подумала о плохом. Хорошо, что это не так», — отозвались встревоженные комментаторы.

Недавно 77-летний телеведущий приятно удивил поклонников, продемонстрировав им актерскую грань своего таланта. Якубович вышел на театральную сцену в роли Гарпагона в комедии Мольера «Скупой». Более того, артист еще и сам написал монологи для своего героя, осовременив пьесу и добавив в нее новые смыслы. Якубовича в итоге было не узнать, но со своей ролью он справился отлично. Весь зал громко аплодировал его исполнению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце шокировала фанатов заметно округлившимся животом.

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