Не доставайся никому: американец расправился с россиянкой в Армении

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Гражданин США убил россиянку в Армении

Не доставайся никому: американец расправился с россиянкой в Армении

Фото: www.globallookpress.com / Gevorg Ghazaryan

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Подозреваемого уже объявили в розыск, но поиски могут затянуться, ведь есть версия, что он скрывается в Турции.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту убийства 24-летней россиянки. В нем подозревают гражданина США, бывшего возлюбленного девушки, к которому она прилетела менее чем за сутки до смерти.

К правоохранителям обратилась мать девушки и сообщила, что дочка, улетевшая в Ереван, перестала выходить на связь. Женщина рассказала, что наследница уехала в чужую страну ради встречи с бывшим мужчиной. Их отношения закончились в 2020 году после череды ссор и сцен ревности. Тогда мужчина стал терроризировать девушку, угрожать расправой, если она не встретится с ним.

Чтобы угомонить буйного экс-возлюбленного и покончить с той историей отношений, девушка согласилась на встречу. Договорились в Армении. Бывший встретил ее на арендованном в Грузии внедорожнике и отвез за город, пара успела пообедать и уехать в сторону гостевого дома, который заранее снял мужчина. После этого он напал на девушку, нанес удары по голове, бросил тело у трассы Дилижан-Ереван и уехал в Грузию, а оттуда уже в Турцию. Правоохранители объявили подозревамого в розыск.

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