СМИ: во Львове прозвучала серия взрывов

Во Львове и львовской области раздавались взрывы. Соответствующей информацией со ссылкой на мэра города Андрея Садового поделился украинский телеканал ТСН.

Он призвал граждан не покидать укрытий. В крайнем случае Садовый призвал спрятаться в коридорах, подальше от окон.

В Минобороны России информацию никак не комментировали. На большей части территорий Незалежной была объявлена воздушная тревога.

Нарышкин: Киев, возможно, продолжает работы по созданию «грязной ядерной бомбы»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские СМИ поделились информацией о взрывах в Одессе и Запорожье. Вместе с тем была объявлена воздушная тревога в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.