СМИ: во Львове прозвучала серия взрывов

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Мэр города призвал граждан не покидать укрытий.

СМИ: во Львове прозвучала серия взрывов

Фото: www.globallookpress.com / vk.com/ achpod

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Во Львове и львовской области раздавались взрывы. Соответствующей информацией со ссылкой на мэра города Андрея Садового поделился украинский телеканал ТСН.

Он призвал граждан не покидать укрытий. В крайнем случае Садовый призвал спрятаться в коридорах, подальше от окон.

В Минобороны России информацию никак не комментировали. На большей части территорий Незалежной была объявлена воздушная тревога.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские СМИ поделились информацией о взрывах в Одессе и Запорожье. Вместе с тем была объявлена воздушная тревога в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

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