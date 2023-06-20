СМИ: во Львове прозвучала серия взрывов
Мэр города призвал граждан не покидать укрытий.
Фото: www.globallookpress.com / vk.com/ achpod
Во Львове и львовской области раздавались взрывы. Соответствующей информацией со ссылкой на мэра города Андрея Садового поделился украинский телеканал ТСН.
Он призвал граждан не покидать укрытий. В крайнем случае Садовый призвал спрятаться в коридорах, подальше от окон.
В Минобороны России информацию никак не комментировали. На большей части территорий Незалежной была объявлена воздушная тревога.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские СМИ поделились информацией о взрывах в Одессе и Запорожье. Вместе с тем была объявлена воздушная тревога в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
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