На Украине сообщили о серии взрывов в Одессе и Запорожье
В регионах была объявлена воздушная тревога.
Фото: www.globallookpress.com / twitter.com/Yurko_sViy
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов сначала в Одессе, а после в Запорожье.
Так, воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
С 10 октября Вооруженные силы РФ начали регулярно наносить удары по критическим объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. Путин назвал действия российской армии ответными мерами на теракты, которые Украина совершила в России, в частности подорвав Крымский мост.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Украине предложили погасить госдолг.
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