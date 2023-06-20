«Будем тонуть»: две месячные нормы осадков обрушились на Тобольск

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В Тобольске выпало две месячные нормы осадков из-за проливных дождей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Погода

Машины глохнут из-за воды, общественный транспорт ходит с трудом.

Тобольск уходит под воду — на город обрушились проливные дожди, выпало сразу две месячные нормы осадков. Ливневки не справились, улицы сейчас затоплены.

Машины глохнут из-за воды, общественный транспорт ходит с трудом и практически без пассажиров — люди просто не могут сесть в салон из-за гигантских луж.

«Затоплено все, к остановке не подойти. Сейчас по пешеходному будем переходить, будем тонуть», — сетует местная жительница.

Дожди в Тюменской области будут идти еще два дня, хотя не для всех прогнозы синоптиков имеют значение. Можно увидеть и такое — коммунальщик поливает газон, когда вокруг и так все в воде.

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