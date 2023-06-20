Они споют вам о…: выпускников на «Алых парусах» поздравит не только «Чайф»

Выпускников на «Алых парусах» поздравит не только «Чайф»
Фото, видео: imagebroker/Oliver Gutfleisch; 5-tv.ru
Организаторы раскрыли название молодежной рок-группы, которая примет участие в масштабном концерте на Дворцовой площади Петербурга.
До главного праздника всех выпускников — «Алые паруса — 2023» остаются считанные дни. Организаторы мероприятия уделяют внимание самым маленьким нюансам, прекрасно понимая, насколько ответственный праздник им предстоит. Для вчерашних школьников, их родных и близких уже подготовили массу сюрпризов. Один из таких — грандиозный концерт на Дворцовой площади Петербурга! Но кто же выступит перед виновниками торжества?
Ответить на этот вопрос организаторы «Алых парусов» решились не сразу: хотелось сохранить интригу до конца. Между тем, на уступки выпускникам все же пошли — рассекретив несколько названий звездных коллективов. Уже известно, что хедлайнером мероприятия будет группа «Чайф». Кроме нее, поздравят ребят с новым жизненным этапом молодые рокеры из коллектива The Hatters. Артисты обещают: все будет круто!
Кто же еще появится на главной сцене Северной столицы 24 июня? Читайте совсем скоро на сайте 5-tv.ru.
Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Сейчас мероприятие является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей России.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходит подготовка к «Алым парусам — 2023» в последние дни перед праздником.
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