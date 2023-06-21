Стала многодетной мамой и эмигрировала во Францию: как сейчас живет звезда сериалов Полина Сыркина

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Рита Миронова
Рита Миронова 60 0

Как Полина Сыркина развелась со Стрельниковым, стала многодетной мамой и эмигрировала во Францию

Стала многодетной мамой и эмигрировала во Францию: как сейчас живет звезда сериалов Полина Сыркина

Фото: Кадр из к/ф «Психология преступления. Туфелька не для Золушки"», реж. Илья Хотиненко, 2022 г.

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Сама актриса однажды назвала себя принцессой, дарящей людям свет. Что известно о ее судьбе?

Звезда отечественного сериала «Двойная жизнь» Полина Сыркина начала свой путь с фильма «Стиляги». Тогда она попала в команду статистов, а параллельно проходила кастинг в кино «Дочь генерала».

«Я получала 100 долларов за смену! Фактически это была треть средней зарплаты в Белоруссии. В 2007 году для меня это — безумные деньги», — признавалась Сыркина.

После этого слава потекла рекой: актрису приглашали на съемки в фильмах «Кадет», «Без права на ошибку», «Журов», «От сердца к сердцу», «Ищу тебя» и «В полдень на пристани». Последняя картина подарила Сыркиной любовь — там она познакомилась с Константином Стрельниковым, который позже стал ее мужем. Четыре года совместной жизни в Москве и вдруг — развод. Супруги поняли, что не подходят друг другу.

Следующим мужем Полины Сыркиной стал финдиректор Иван Тутунов, которого она тоже встретила на съемках очередного фильма. Потом — свадьба в Минске, венчание в православной церкви в Биаррице и рождение троих детей.

В 2022 году многодетная семья переехала во Францию. Там Сыркина занимается в элитной школе драматического искусства.

«Я счастливо жила и работала в Москве 12 лет. Я обрела там дом, семью, свою взрослость, сильно „увеличилась“ в карьере. Люблю Москву и всю эту часть своей жизни. Много очень благодарности и тепла у меня в этом пункте», — писала Сыркина в своем личном блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем работали звезды до того, как прославились.

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