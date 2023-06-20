Дочь покойного Михаила Задорнова впервые показала детей от мужа-иностранца

|
Рита Миронова
Рита Миронова 56 0

Звездная наследница держит в секрете личную жизнь, а под особым грифом скрыты ее маленькие дети.

Дочь покойного Михаила Задорнова впервые показала детей от мужа-иностранца

Фото: Instagram* / jzadornova

Читайте нас в: Дзен Новости

Дочь покойного юмориста Михаила Задорнова опубликовала редкий снимок с детьми. Как пишет издание 7Дней.ru, Елена давно замужем за иностранцем, и еще никогда ранее она не показывала публике своих наследников.

Оказалось, что у покойного сатирика уже есть двое внуков. К сожалению, увидеть их Задорнов не успел — он умер в 2017 году.

На фото в личном блоге Елены запечатлена вся ее семья. Известно, что ее супруг — выходец из Ливана Али Тартузи. На снимке он с нежностью смотрит на одного из детей и придерживает коляску.

Младший ребенок находится в другой коляске, которую везет молодая мама. Впервые поделиться семейным фото Елена решила в честь праздника — Международного дня отца.

«С днем самых лучших отцов», — подписала она кадр.

В комментариях подписчики выразили сожаление, что Задорнов уже не может так же прогуляться с ней по улицам и провести время с внуками. Сатирик умер после борьбы с онкологией, обнаруженной на поздней стадии.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Задорнова стала мамой во второй раз.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
83.99
0.34 91.80
0.17
Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник...

Последние новости

16:55
Работающих из-за границы россиян обяжут платить налог в 13-15%
16:52
Зуд и чесотка: как быстро избавиться от последствий укусов комаров
16:50
Дети бойцов СВО без очереди получат места в школах и детсадах
16:45
Шанс есть: возможна ли телепортация по законам физики
16:39
«Нельзя останавливаться»: Мишустин призвал переходить на новые сети связи
16:27
МВД РФ объявило в розыск россиянина, назвавшего себя военным летчиком

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Четыре клоуна, одна сцена: в Табакерке представили спектакль «Смертельный номер»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео