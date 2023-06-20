Дочь покойного Михаила Задорнова впервые показала детей от мужа-иностранца

Дочь покойного юмориста Михаила Задорнова опубликовала редкий снимок с детьми. Как пишет издание 7Дней.ru, Елена давно замужем за иностранцем, и еще никогда ранее она не показывала публике своих наследников.

Оказалось, что у покойного сатирика уже есть двое внуков. К сожалению, увидеть их Задорнов не успел — он умер в 2017 году.

На фото в личном блоге Елены запечатлена вся ее семья. Известно, что ее супруг — выходец из Ливана Али Тартузи. На снимке он с нежностью смотрит на одного из детей и придерживает коляску.

Младший ребенок находится в другой коляске, которую везет молодая мама. Впервые поделиться семейным фото Елена решила в честь праздника — Международного дня отца.

«С днем самых лучших отцов», — подписала она кадр.

В комментариях подписчики выразили сожаление, что Задорнов уже не может так же прогуляться с ней по улицам и провести время с внуками. Сатирик умер после борьбы с онкологией, обнаруженной на поздней стадии.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Задорнова стала мамой во второй раз.

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