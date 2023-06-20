«Разрядки не происходит»: как США ответят на строительство базы КНР на Кубе и чем это обернется

Нарастающее напряжение между Вашингтоном и Пекином отразится на всей мировой экономике, убежден специалист.

Вашингтон, безусловно, не оставит без ответа строительство совместного китайско-кубинского военного учебного центра, о котором сейчас договариваются Пекин и Гавана. От США следует ожидать новых провокаций, подобных тем, что они устраивают в тайваньском регионе. Таким мнением с 5-tv.ru поделился политолог Иван Мезюхо.

Он напомнил, что Куба считает себя частью многополярного мира, и так же, как Россия и Китай, придерживается принципов антиколониализма. Поэтому тесное военно-техническое сотрудничество между Пекином и Гаваной вполне естественно.

В свою очередь США в своей внешнеполитической доктрине считают КНР наряду с Россией главным врагом, которого необходимо устранить. Именно поэтому они постоянно нагнетают ситуацию вокруг Тайваня. И этот вектор внешнеполитической деятельности Вашингтона с появлением китайского учебного центра на Кубе только усилится.

«Что бы ни делал Китай — размещал свои базы на Кубе или просто сотрудничал в военно-технической сфере с кубинскими властями — США будут продолжать свою антикитайскую активность в тайваньском регионе. Поэтому в любом случае стоит ожидать провокаций по этому направлению, как бы ни развивались события», — отметил Мезюхо.

Вопрос лишь в том, на какого масштаба провокации решится Вашингтон, добавил политолог. Возможно, это будет открытие новых военных баз или усиление поддержки властей Тайваня. Не исключено, что американцы и вовсе могут пойти на более активное финансирование оппозиции внутри самого Китая.

«Очевидно, что США пытаются повлиять на внутриполитическую ситуацию в Китае. Они действуют так в отношении всех государств, особенно великих сверхдержав», — указал специалист.

При этом он опроверг утверждения западной прессы о якобы потеплении отношений между Китаем и США, которые зазвучали на фоне визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

«На самом деле врут. Никакой разрядки не происходит. Отношения между КНР и США ухудшаются. <…> Я думаю, что Китай, особенно при председательстве Си Цзиньпина, окреп до таких масштабов, что может отразить потенциальную агрессию США в тайваньском регионе и заявлять о своих интересах на других географических направлениях», — сказал политолог.

Несомненно, по словам Мезюхо, и то, что нарастающее напряжение между Вашингтоном и Пекином будет иметь негативные последствия для всей мировой экономики, так как сегодня США — пока еще лидирующее государство на планете, но завтра экономикой номер один, вероятно, станет КНР.

«Поэтому любые трения между этими великими державами отразятся на мировом экономическом процессе, и это вызов для сегодняшнего многополярного мира», — заключил эксперт.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников ранее сообщила, что Китай и Куба ведут переговоры о создании совместного военного тренировочного центра на острове. Это вызывает обеспокоенность в США в связи с возможным размещением китайских вооруженных сил недалеко от американских границ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом подчеркнул, что Москва продолжит поддерживать Гавану в преодолении давления со стороны Запада.