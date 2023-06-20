Четыре человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Котовске

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 24 0

В здании произошел взрыв.

Четыре человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Котовске

Фото: © РИА Новости / Маргарита Матвеенкова

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Четыре человека погибли в результате взрыва с последующим пожаром на пороховом заводе в тамбовском городе Котовске. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его данным, травмы также получили 12 человек. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным МЧС, к настоящему времени возгорание ликвидировано, его площадь составила один квадратный метр. К ликвидации пожара привлекались четыре расчета — 16 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возгорание зафиксировали в здании на проспекте Труда в Котовске.

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