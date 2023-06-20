Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

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Алексей Панков
Алексей Панков 32 0

Организация остается нацеленной на мир и созидание.

Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Foreign Affairs of R

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Главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе. Соответствующее решение было озвучено во время заседания в Минске.

Отмечается, что страны — участницы организации заинтересованы в деэскалации напряженности как на региональном, так и на глобальном уровнях.

«ОДКБ всегда была и остается оборонительной структурой, нацеленной на мир и созидание. В этом едины все члены организации», — заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные страны продолжат давить на ОДКБ даже после окончания украинского кризиса. С таким заявлением выступил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии назвал поведение некоторых стран агрессивной истерикой». Из-за нее руководители этих государств не могут прислушиваться к голосу разума.

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