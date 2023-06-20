«Вся верхушка говорит по-русски»: Захарова указала на двуличие киевского режима

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 240 0

Захарова: верхушка киевского режима продолжает говорить друг с другом на русском языке

«Вся верхушка говорит по-русски»: Захарова указала на двуличие киевского режима

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Представитель российского МИД разоблачила ущербность насаждаемой на Украине националистической идеологии.

Насаждающие украинство и угнетающие русский язык представители киевского режима в своем кругу продолжают говорить по-русски и только на публике переходят на украинскую мову. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вся киевская верхушка говорит друг с другом по-русски. Это все знают. А весь этот националистический пафос только оттого, что другой идеологии для политического процесса у них не было и нет. Они изначально пытались построить новую Украину на принципах национализма и свалились в нацистское пике», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала заявление председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина в адрес министра обороны Украины Алексея Резникова, назвавшего русский язык «трофейным».

«Интеллектуально развитый украинский министр обороны Резников договорился до опасной глупости, назвав наш русский язык „трофейным“. А как насчет фамилий, имен и отчеств большинства его коллег по киевской команде?» — задался вопросом Карасин.

Недавно секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, уроженец города Красный Луч некогда Луганской области, заявил, что русскоговорящим «нет места в стране» и пообещал провести «зачистку под корень». Так он отреагировал на отказ депутата Верховной рады Максима Бужанского перейти на украинский язык в эфире одного из украинских телеканалов. По словам Данилова, «недобиткам», которые говорят в украинском эфире на русском языке, не место не только на телевидении, но и в политике, и вообще на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Великобритании высмеяли беженцев с Украины, которые жалуются, что их детей в Англии заставляют учить русский язык.

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