Вероятен летальный исход: о какой страшной болезни говорит одышка без нагрузок

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 322 0

Врач Айсанов: Одышка в спокойном состоянии может свидетельствовать о наличии ХОБЛ

Вероятен летальный исход: о какой страшной болезни говорит одышка без нагрузок

Фото: www.globallookpress.com / 001 Stewart Goldstein

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Чаще от этого недуга страдают курильщики.

Профессор кафедры пульмонологии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Заурбек Айсанов рассказал, что одышка в спокойном состоянии может быть признаком наличия тяжелой степени хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Когда пациент страдает от этого недуга, у него сужается просвет бронхов, а в легкие попадает меньше кислорода. И это все, в свою очередь, приводит к одышке — чаще от этого заболевания страдают курильщики. Если пациент откажется лечить ХОБЛ, вероятен и летальный исход, передает издание Газета.ру.

«Корреляция между степенью одышки и ХОБЛ существует, и она достаточно сильная. Чем больше степень бронхиальной обструкции, тем выше выраженность одышки. У пациентов с тяжелой степенью ХОБЛ одышка отмечается уже в покое» — пояснил доктор медицинских наук.

Айсанов отметил, что пациент сам может определить, насколько его одышка выражена. Больной может это сделать при помощи специальных опросников.

С помощью шкалы MRC можно определить тяжесть одышки и при какой нагрузке она возникает. Чем больше нагрузка, при которой появляется одышка, тем меньше ее степень, а одышка в покое — это наивысшая степень.

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