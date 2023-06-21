В пиджаках и с животными: необычный заплыв на сапбордах прошел в Красноярске

Некоторые, правда, от строгого дресс-кода немного отошли, отдав предпочтение более элегантной бабочке.

Самые деловые пловцы собрались в Красноярске. На Енисее прошел костюмированный заплыв на сапбордах — водных досках с веслами.

Больше 100 жителей облачились в пиджаки и галстуки, чтобы принять участие в водном параде. Некоторые, правда, от строгого дресс-кода немного отошли, отдав предпочтение более элегантной бабочке.

А другие взяли на борт четвероногих попутчиков. Собравшиеся смогли продемонстрировать не только спортивные навыки — возможность проявить творческие таланты тоже дали. Перед заплывом участники взялись за кисти с красками и принялись украшать свои водные доски шедеврами.