В пиджаках и с животными: необычный заплыв на сапбордах прошел в Красноярске
Заплыв на сапбордах в деловых костюмах прошел в Красноярске
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Некоторые, правда, от строгого дресс-кода немного отошли, отдав предпочтение более элегантной бабочке.
Самые деловые пловцы собрались в Красноярске. На Енисее прошел костюмированный заплыв на сапбордах — водных досках с веслами.
Больше 100 жителей облачились в пиджаки и галстуки, чтобы принять участие в водном параде. Некоторые, правда, от строгого дресс-кода немного отошли, отдав предпочтение более элегантной бабочке.
А другие взяли на борт четвероногих попутчиков. Собравшиеся смогли продемонстрировать не только спортивные навыки — возможность проявить творческие таланты тоже дали. Перед заплывом участники взялись за кисти с красками и принялись украшать свои водные доски шедеврами.
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