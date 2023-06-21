В пиджаках и с животными: необычный заплыв на сапбордах прошел в Красноярске

Эфирная новость 18 0

Заплыв на сапбордах в деловых костюмах прошел в Красноярске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Некоторые, правда, от строгого дресс-кода немного отошли, отдав предпочтение более элегантной бабочке.

Самые деловые пловцы собрались в Красноярске. На Енисее прошел костюмированный заплыв на сапбордах — водных досках с веслами.

Больше 100 жителей облачились в пиджаки и галстуки, чтобы принять участие в водном параде. Некоторые, правда, от строгого дресс-кода немного отошли, отдав предпочтение более элегантной бабочке.

А другие взяли на борт четвероногих попутчиков. Собравшиеся смогли продемонстрировать не только спортивные навыки — возможность проявить творческие таланты тоже дали. Перед заплывом участники взялись за кисти с красками и принялись украшать свои водные доски шедеврами.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
84.23
0.24 92.07
0.27
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

18:58
Здание полностью обрушилось при взрыве в Париже
18:52
Джеймс Кэмерон вынес неутешительный вердикт по батискафу «Титан»
18:49
Десятилетний мальчик пропал в походе в районе пещеры «Геологов»
18:48
Адвокат: Блиновская возместила 30 миллионов рублей неуплаченных налогов
18:42
Как подать документы в вузы через «Госуслуги» и сайт факультета
18:40
Взрыв прогремел в пятом округе Парижа

Сейчас читают

«Она посмотрела на меня и согласилась»: молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной
«Он ничего не сделал, сидел в тюрьме»: Прохор Шаляпин не может простить родного отца?
Рыдающая Волочкова назвала отца своей дочери «козлом» и раскрыла, с кем он ей изменял
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео