Думал, что простудился: британец лишился ног и оказался в коме из-за самолечения

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 63 0

Dаilу Мirrоr: в Великобритании мужчина принял сепсис за простуду и лишился ног

Думал, что простудился: британец лишился ног и оказался в коме из-за самолечения

Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Hayward

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Инцидент натолкнул мужчину на мысль, что стоит проводить больше времени с семьей.

В Великобритании из-за самолечения мужчина потерял обе ноги. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Житель графства Абердиншир заболел еще в марте и решил, что ему от простой простуды вполне поможет всеми знакомый парацетамол. Собственно, таблетки спасли его от высокой температуры, но причины, по которой она поднималась, мужчина решил проигнорировать.

Его заботливая жена решилась вызвать медиков, так как ее мужу постоянно было холодно. По итогу врачи констатировали, что у британца сепсис, стрептококк группы А и пневмония в правом легком.

Более того, внутренние органы пациента уже даже начали отказывать. Медики приняли решение срочно ввести его в искусственную кому на две недели.

После того, как британец вышел из комы, он узнал, что у него больше нет ног. Оказалось, что специалисты приняли такое жесткое решение — ампутация ног ниже колена — из-за того, что у него было сильно нарушено кровообращение.

Пока он все еще находится под присмотром врачей, так как его сердце плохо функционирует. Прогнозов о состоянии мужчины пока нет, его лечащий врач даже не может сказать, каковы будут последствия его самолечения дома.

Однако эта ситуация привела к тому, что британец полностью поменял свое отношение к жизни. Если раньше он постоянно работал и не давал себе отдыхать, то теперь решил больше времени уделять семье.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как британец подал в суд на врачей, которые ампутировали ему ногу по ошибке.

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