Как подать документы в вузы через «Госуслуги» и сайт факультета

|
Алексей Панков
Алексей Панков 26 0

Подать документы в вузы можно через «Госуслуги» и сайт факультета

Как подать документы в вузы через «Госуслуги» и сайт факультета

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Важно не ошибиться при прикреплении необходимых файлов.

Накануне в России стартовал онлайн-прием документов в вузы без необходимости очного визита. Как правильно подготовить все необходимые бумаги и загрузить их в систему, рассказывает издание URA.RU.

Какие документы нужно подготовить?

  • Аттестат о среднем общем образовании или диплом;
  • Об индивидуальных достижениях;
  • Об особых правах, дающих преимущество при поступлении;
  • Об инвалидности или ограничениях по здоровью;
  • Договор о целевом обучении.

Как подать заявление?

На сайте «Госуслуг» необходимо выбрать учреждение для подачи документов. После этого важно запросить в личном кабинете все необходимые документы.

Абитуриенты могут выбрать до пяти вузов и до пяти специальностей в каждом из них. Также там можно записаться на дополнительные или внутренние вступительные испытания.

Список документов для подачи через сайт ВУЗа почти не отличается. Дополнительно потребуется указать СНИЛС и сведения о документах, подтверждающих особые права и инвалидность. Кроме того, можно добавить договор о целевом обучении.

Сроки подачи

Подать документы на платное обучение можно не позднее 20 августа, а до 25 июля — на бесплатную форму. Абитуриенту необходимо заполнить заявление с приоритетной формой обучения.

Также важно прикрепить оригинал документа об образовании через «Госуслуги». Уведомление о зачислении должно прийти 9 августа.

На «Госуслугах» стартовал прием документов в российские вузы

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобрнауки раскрыли главные изменения в системе высшего образования.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
84.23
0.24 92.07
0.27
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

18:58
Здание полностью обрушилось при взрыве в Париже
18:52
Джеймс Кэмерон вынес неутешительный вердикт по батискафу «Титан»
18:49
Десятилетний мальчик пропал в походе в районе пещеры «Геологов»
18:48
Адвокат: Блиновская возместила 30 миллионов рублей неуплаченных налогов
18:42
Как подать документы в вузы через «Госуслуги» и сайт факультета
18:40
Взрыв прогремел в пятом округе Парижа

Сейчас читают

«Она посмотрела на меня и согласилась»: молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной
«Он ничего не сделал, сидел в тюрьме»: Прохор Шаляпин не может простить родного отца?
Рыдающая Волочкова назвала отца своей дочери «козлом» и раскрыла, с кем он ей изменял
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео