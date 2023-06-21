«Трупные» уколы: зачем косметологи в США делают инъекции из тканей мертвых людей

|
Рита Миронова
Рита Миронова 1 942 0

Косметологи из США начали вводить клиентам инъекции из тканей умерших людей

«Трупные» уколы: зачем косметологи в США делают инъекции из тканей мертвых людей

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Читайте нас в: Дзен Новости

Необычную процедуру начали проводить в одной из американских клиник.

В США некоторые клиники начали применять необычный способ сохранения молодости пациентов. Как пишет New York Post, новейшая процедура заключается в том, что людям вводят инъекции из тканей мертвых людей.

Методику используют как минимум в одной американской компании, где такие инъекции называют Renuva. При этом пациенты клиник положительно отзывались о «трупных уколах» — мол, кожа действительно меняется лучше, чем от филлеров.

Также сами косметологи утверждают, что результат от таких инъекций может держаться годами, а от стандартных филлеров — всего до полугода. В погоне за лучшим качеством кожи многие клиенты соглашаются на новый метод.

Известно, что стоимость такой процедуры составляет несколько тысяч долларов. К слову, компания не афиширует тот факт, что инъекция получена из трупов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как женщины становятся жертвами липовых косметологов в погоне за красотой.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
84.25
0.02 92.00
-0.07
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

20:31
Карл III и Камилла не смогли скрыть раздражения, проиграв на королевских скачках
20:17
Альтернатива Китаю: что Белый дом хочет получить от Моди во время визита в США
20:09
Повышение тонуса: как мужчине вернуть жизненную энергию
20:01
Против опухолей и диабета: раскрыты неожиданные свойства ежевики
19:53
Мэр пятого округа Парижа сообщила о четырех пострадавших в результате взрыва
19:48
Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Дагестане

Сейчас читают

«Она посмотрела на меня и согласилась»: молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной
Джеймс Кэмерон вынес неутешительный вердикт по батискафу «Титан»
«Трупные» уколы: зачем косметологи в США делают инъекции из тканей мертвых людей
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео