«Трупные» уколы: зачем косметологи в США делают инъекции из тканей мертвых людей

Необычную процедуру начали проводить в одной из американских клиник.

В США некоторые клиники начали применять необычный способ сохранения молодости пациентов. Как пишет New York Post, новейшая процедура заключается в том, что людям вводят инъекции из тканей мертвых людей.

Методику используют как минимум в одной американской компании, где такие инъекции называют Renuva. При этом пациенты клиник положительно отзывались о «трупных уколах» — мол, кожа действительно меняется лучше, чем от филлеров.

Также сами косметологи утверждают, что результат от таких инъекций может держаться годами, а от стандартных филлеров — всего до полугода. В погоне за лучшим качеством кожи многие клиенты соглашаются на новый метод.

Известно, что стоимость такой процедуры составляет несколько тысяч долларов. К слову, компания не афиширует тот факт, что инъекция получена из трупов.

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