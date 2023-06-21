Суд в Москве вынес приговор банкиру за крупнейшее в СНГ отмывание денег

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Рита Миронова
Рита Миронова 27 0

Банкир Моралес-Эскомилья получил 11 лет колонии за незаконный вывод средств из России

Суд в Москве вынес приговор банкиру за крупнейшее в СНГ отмывание денег

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Какую сумму похитил обвиняемый и какое наказание за это понесет?

В Москве вынесли приговор теневому банкиру Агустину Моралес-Эксомилье, обвиняемому в отмывании денег на сумму более полутора миллиарда рублей. Об этом сообщили на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В официальном сообщении уточняется, что это хищение является самой крупной в истории СНГ операцией по отмыванию денег. Банкира признали виновным в двух статья Уголовного кодекса РФ: за руководство в преступном сообществе и отмывание денег в особо крупном размере.

По версии следствия, с 30 июня по 14 августа 2013 года фигурант вместе с сообщниками совершал валютные операции по переводу денег со счетов кредитных организаций, которым предоставлял фиктивные документы о целях перевода. После того, как преступная схема была обнаружена и началось расследование, Моралес-Эскомилье согласился сотрудничать со следствием.

С учетом всех обстоятельств дела суд назначил ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также фигуранту необходимо выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пострадавшие остались недовольны приговором пилоту SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево. 

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