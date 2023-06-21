ФСБ опубликовала показания фельдмаршала Шернера о нападении Гитлера на СССР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Архивные документы свидетельствуют, что руководство нацистской Германии скрывало даже от собственного народа планы вторжения в Советский Союз.

ФСБ опубликовала показания фельдмаршала Шернера о нападении Гитлера на СССР

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России к годовщине начала Великой Отечественной войны опубликовала письменные показания последнего гитлеровского генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера о подготовке Германии к нападению на СССР. Материалы доступны для ознакомления на сайте ведомства.

Из собственноручно написанных показаний Шернера следует, что руководство нацистской Германии скрывало даже от собственного народа планы нападения на СССР. Как утверждает фельдмаршал, подписание пакта Молотова — Риббентропа 1939 года «народ и армия восприняли <…> как искренний и приветствовали его как большой политический успех», не догадываясь, что он «есть сознательный обман <…>, обусловленное временем „тактическое мероприятие“».

Шернер в показаниях подчеркивает, что «солдаты германской армии до самого последнего момента не верили в возможность войны с Россией и что война для них ни в коей мере не являлась популярной». Поэтому для ведения войны «оказалось необходимым возбудить фанатический дух в армии».

ФСБ опубликовала показания фельдмаршала Шернера о нападении Гитлера на СССР

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Сам Шернер, по его словам, узнал, что Германия не собирается выполнять договор с СССР, в ноябре 1939 года из разговора с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Он был настолько удивлен, что даже переспросил у Гиммлера, является ли это официальной точкой зрения немецкой политики или личным мнением рейхсфюрера.

Фердинанд Шернер стал последним генерал-фельмаршалом, которому Адольф Гитлер присвоил это звание. В мае 1945 года Шернер попал в плен к американцам и был передан СССР. В 1952 году его приговорили к 25 годам заключения, но в том же году сократили срок вдвое, а в начале 1955 года и вовсе отпустили в ФРГ. Скончался в 1973 году в Мюнхене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ опубликовала архивные данные о секретной операции НКВД в 1942 году.

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ФСБ опубликовала показания фельдмаршала Шернера о нападении Гитлера на СССР

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