ФСБ рассекретила документы о секретной операции НКВД в 1942 году

ФСБ России опубликовала архивные данные о секретной операции НКВД в 1942 году. Согласно документам, фашисты вербовали эстонских шпионов для выполнения заданий на территории Советского Союза. Германские и финские разведчики использовали диверсантов, чтобы захватить Северную и Кировскую железные дороги. Целью было отрезать северную часть СССР от центральной, высадить десант и получить информацию.

Из показаний арестованных эстонцев стало известно, что немецкие самолеты сбрасывали диверсантам яд и взрывчатку, которые нужно было использовать против советских войск. Некоторые шпионы тогда не смогли выдержать суровые морозы и голод и сдались красноармейцам.