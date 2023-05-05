ФСБ рассекретила документы о секретной операции НКВД в 1942 году

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Согласно данным, фашисты вербовали эстонских шпионов для выполнения заданий на территории СССР.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ANDREY_ERSHTREM; 5-tv.ru

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ФСБ России опубликовала архивные данные о секретной операции НКВД в 1942 году. Согласно документам, фашисты вербовали эстонских шпионов для выполнения заданий на территории Советского Союза. Германские и финские разведчики использовали диверсантов, чтобы захватить Северную и Кировскую железные дороги. Целью было отрезать северную часть СССР от центральной, высадить десант и получить информацию.

Из показаний арестованных эстонцев стало известно, что немецкие самолеты сбрасывали диверсантам яд и взрывчатку, которые нужно было использовать против советских войск. Некоторые шпионы тогда не смогли выдержать суровые морозы и голод и сдались красноармейцам.

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