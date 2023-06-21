Повышение тонуса: как мужчине вернуть жизненную энергию

Эксперт перечислила факторы, позволяющие вновь почувствовать себя свежим.

На что сильнее всего расходуется мужская энергия, и как это может отразиться на качестве жизни? Ответы на эти вопросы дала эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель.

По ее словам, такая энергия необходима, чтобы принимать правильные решения, рационально мыслить и действовать. Из-за некоторых обстоятельств она может ослабнуть, что негативно скажется как на физическом здоровье, так и на ментальном, передает издание «Страсти».

Что снижает мужскую энергию?

Нарушение баланса гормонов

Это происходит из-за ведения нездорового образа жизни, наличия вредных привычек, хронических болезней или стресса. Кроме того, нарушение гормонального баланса приводит к ожирению, снижению потенции, выпадению волос и другим негативным последствиям.

Вредные привычки

Вредные привычки также негативно сказываются на потенции, работе сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Не стоит налегать на черный кофе и крепкий чай — это приводит к дефициту минералов и витаминов, ухудшая состояние.

Малоподвижный образ жизни

Из-за не слишком активного образа жизни нарушается кровообращение и питание тканей. Это приводит к ряду проблем со здоровьем.

Нерациональное питание

Нехватка нутриентов и злоупотребление калорийной пищей приводит к ожирению. Кроме того, вы начинаете быстрее уставать.

Некачественный сон

Из-за привычки поздно ложиться теряется концентрация. Как итог, мужчины быстрее устают и утрачивают жизненный тонус.

Фактор стресса

Мужчина становится раздражительным, если находится в состоянии хронического стресса. Также у него начинает развиваться сексуальная дисфункция.

«Разнообразное питание, сон не менее семи-восьми часов в сутки, правильный питьевой режим, избавление от вредных привычек и регулярные физические нагрузки — обычные принципы ЗОЖ, которые помогут вернуть мужскую энергию», — отметила специалист.

Гормоны, стимулирующие мужскую энергию

Энхель также раскрыла гормоны, которые нужны для повышения жизненного тонуса. В этот список вошли тестостерон, адреналин, эндорфины, кортизол и допамин.

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