Bloomberg: ЕС рассматривает временное использование замороженных активов РФ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Европейские чиновники не нашли законных оснований для изъятия активов Центробанка.

Bloomberg: ЕС рассматривает временное использование замороженных активов РФ

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

Читайте нас в: Дзен Новости

Власти Евросоюза не собираются конфисковывать замороженные активы России, однако рассматривают временное использование российских 219 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным ресурса, европейские чиновники осознали, что не могут законно изъять все замороженные активы Москвы — для этого нет юридических оснований. Поэтому они нашли более легальный, по их мнению, выход из ситуации — использование замороженных средств, размер которых оценивается в более чем 219 миллиардов долларов, для восстановления украинской экономики, инфраструктуры и других важных сфер.

На данном этапе Евросоюз занимается разработкой плана. Уточняется, что после документ будет направлен на согласование лидерам европейских стран. Ожидается, что в срок к следующей встрече блока в Бельгии, которая запланирована на следующую неделю, решение будет полностью доработано.

Ранее 5-tv.ru писал, что европейский ЦБ тайно объяснил ЕС, почему нельзя трогать замороженные активы России.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
84.23
0.24 92.07
0.27
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

15:55
Байден заявил, что гордится употреблявшим наркотики сыном
15:49
Путин назвал потери киевского режима при наступлении
15:45
Зеленский назвал пять направлений для создания «основы для мира»
15:41
Пошло не по плану: на Западе констатировали провал контрнаступления ВСУ
15:34
Снято с беспилотника: появились новые кадры поврежденных «Северных потоков»
15:27
Будет круто! Рассекречено имя еще одного звездного гостя «Алых парусов»

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Один утонул, другую переехал поезд: горе-мать из России погубила двоих детей
Драма «Титана» в обломках «Титаника»: какие шансы выжить у пассажиров пропавшего батискафа
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео