«Чтобы гулять с детьми»: адвокат Блиновской намерена обжаловать решение суда

|
Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 41 0

Адвокат блогера Блиновской намерена обжаловать решение суда

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Прокуратура Москвы; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сторона защиты, в частности, хочет снять с «королевы марафонов» запрет на прогулки с детьми.

Адвокат блогера Елены Блиновской намерена обжаловать решение суда. Эксклюзивная информация об этом появилась в распоряжении 5-tv.ru.

«Мы хотим, чтобы человеку разрешили гулять с детьми. Сейчас ей не разрешено», — сказала правозащитник.

Срок нахождения «королевы марафонов» под домашним арестом продлили на месяц — до 26 июля. Помимо этого, суд оставил все ранее введенные ограничения без изменений.

Например, блогеру запрещено покидать дом, общаться с фигурантами дела, отправлять и получать письма и посылки, выходить в интернет и пользоваться телефоном. При этом защита настаивала на более мягкой мере пресечения.

«Прошу разрешить мне ходить с детьми на детскую площадку, гулять с собаками, раз в неделю ездить в Москву для решения вопросов о погашении задолженности и посещения врача, два раза в неделю посещать магазин для покупки товаров», — заявляла Блиновская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Блиновская разрыдалась на очередном заседании по делу о неуплате налогов.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
84.25
0.02 92.00
-0.07
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

22:09
Курбан Омаров не смог удержать молодую невесту после переезда в Дубай
21:52
О чем Путин говорил с выпускниками военных вузов. Главное
21:39
«Чтобы гулять с детьми»: адвокат Блиновской намерена обжаловать решение суда
21:18
Список мер обширный: в России ужесточат контроль за оборотом сидра и пива
21:07
Против Китая: ЕС обнародовал новую стратегию экономической безопасности
20:54
Атаки отбиты: армия России отразила попытки прорыва ВСУ на купянском направлении

Сейчас читают

«Она посмотрела на меня и согласилась»: молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной
Хочет в храм и выбирает «луки»: как Блиновская обеляет себя в суде с помощью одежды
Джеймс Кэмерон вынес неутешительный вердикт по батискафу «Титан»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео