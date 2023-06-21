Россия закрывает въезд в страну для 48 граждан Австралии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 20 0

В МИД объяснили, с чем связано такое решение.

Россия закрывает въезд в страну для 48 граждан Австралии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Россия закрывает въезд в страну для 48 граждан Австралии. Об этом сообщается на сайте МИД.

«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании „коллективного Запада“, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается», — говорится в заявлении.

В перечень попали политики, журналисты и бизнесмены, формирующие антироссийскую повестку дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия объявила персонами нон грата пять дипломатов Швеции, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны.

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